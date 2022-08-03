Прислуга (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Оскароносная драма о журналистке, помогающей афроамериканским домработницам добиться справедливости. В главных ролях — Эмма Стоун и Виола Дэвис.
Действие картины происходит в 1960-х годах в южных штатах США, где давно отменено рабство, но богатое белое население продолжает относиться к чернокожим гражданам как к своей собственности. Недавно окончив университет, молодая девушка Скитер приезжает домой с единственной мечтой — стать писательницей. Ее консервативная мать не поддерживает это стремление и желает поскорее выдать дочь замуж. Все меняется, когда женщина увольняет чернокожую служанку Константин, которая нянчила Скитер в детстве. Заручившись помощью Константин и других домработниц, девушка решает восстановить справедливость в родном городе и помочь афроамериканцам в борьбе за их права.
Это не просто кино о противостоянии расизму. В первую очередь «Прислуга» — фильм о храбрости и переменах, начинающихся с кухни. Смотреть его стоит ради того, чтобы помнить: даже в мире, полном несправедливости, можно остаться человеком
Рейтинг
- ТТРежиссёр
Тейт
Тейлор
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актриса
Джессика
Честейн
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Сисси
Спейсек
- СТАктриса
Сисели
Тайсон
- Актриса
Мэри
Стинберген
- ТТСценарист
Тейт
Тейлор
- КССценарист
Кэтрин
Стокетт
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- БГПродюсер
Брунсон
Грин
- КБХудожник
Курт
Бич
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман