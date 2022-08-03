Оскароносная драма о журналистке, помогающей афроамериканским домработницам добиться справедливости. В главных ролях — Эмма Стоун и Виола Дэвис.



Действие картины происходит в 1960-х годах в южных штатах США, где давно отменено рабство, но богатое белое население продолжает относиться к чернокожим гражданам как к своей собственности. Недавно окончив университет, молодая девушка Скитер приезжает домой с единственной мечтой — стать писательницей. Ее консервативная мать не поддерживает это стремление и желает поскорее выдать дочь замуж. Все меняется, когда женщина увольняет чернокожую служанку Константин, которая нянчила Скитер в детстве. Заручившись помощью Константин и других домработниц, девушка решает восстановить справедливость в родном городе и помочь афроамериканцам в борьбе за их права.



Это не просто кино о противостоянии расизму. В первую очередь «Прислуга» — фильм о храбрости и переменах, начинающихся с кухни. Смотреть его стоит ради того, чтобы помнить: даже в мире, полном несправедливости, можно остаться человеком

