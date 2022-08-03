Пришествие дьявола HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Devil's Due HD
Ужасы, Детектив85 мин18+
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О фильме
После странной ночи во время их медового месяца молодожены сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены, поначалу они списывают это на нервы, но перемены в ее теле и разуме имеют более зловещее происхождение…
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МБРежиссёр
Мэттью
Беттинелли
- Режиссёр
Тайлер
Джиллетт
- ЭМАктриса
Эллисон
Миллер
- ЗГАктёр
Зак
Гилфорд
- СААктёр
Сэм
Андерсон
- РПАктёр
Роджер
Пейано
- ВРАктриса
Ванесса
Рэй
- БМАктёр
Билл
Мартин Уильямс
- ДДАктриса
Джулия
Дентон Френсис
- КУАктёр
Колин
Уолкер
- МВАктриса
Мэдисон
Вульф
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДДПродюсер
Джеймс
Додсон
- ДМПродюсер
Джастин
Мартинес
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ЭУХудожница
Энн
Уолтерс
- ДМОператор
Джастин
Мартинес