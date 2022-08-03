Пришествие дьявола HD
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Пришествие дьявола HD

Пришествие дьявола HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Devil's Due HD
Ужасы, Детектив85 мин18+

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О фильме

После странной ночи во время их медового месяца молодожены сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены, поначалу они списывают это на нервы, но перемены в ее теле и разуме имеют более зловещее происхождение…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришествие дьявола HD»