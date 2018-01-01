Wink
Пришествие дьявола HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Пришествие дьявола HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришествие дьявола HD»

Режиссёры

Мэттью Беттинелли

Matthew Bettinelli
Режиссёр
Тайлер Джиллетт

Tyler Gillett
Режиссёр

Актёры

Эллисон Миллер

Allison Miller
АктрисаSamantha McCall
Зак Гилфорд

Zach Gilford
АктёрZach McCall
Сэм Андерсон

Sam Anderson
АктёрFather Thomas
Роджер Пейано

Roger Payano
АктёрCab Driver
Ванесса Рэй

Vanessa Ray
АктрисаSuzie
Билл Мартин Уильямс

Bill Martin Williams
АктёрKen
Джулия Дентон Френсис

Julia Denton Francis
АктрисаNatalie
Колин Уолкер

Colin Walker
АктёрStanley
Мэдисон Вульф

Madison Wolfe
Актриса

Продюсеры

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Джеймс Додсон

James Dodson
Продюсер
Джастин Мартинес

Justin Martinez
Продюсер

Актёры дубляжа

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Олег Щербинин

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Татьяна Шарко

Актриса дубляжа

Художники

Энн Уолтерс

Ann Walters
Художница

Операторы

Джастин Мартинес

Justin Martinez
Оператор