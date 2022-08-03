Приключения Чака и его друзей. Подземные тайны|Свет, камера, грузовики (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Чака и его друзей. Подземные тайны|Свет, камера, грузовики»
