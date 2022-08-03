Приговор (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.72010, Conviction
Драма, Биография102 мин18+
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О фильме
Основанный на реальных событиях, фильм расскажет о матери-одиночке, чей брат был осужден за убийство на пожизненное заключение. Уверенная в его невиновности, она десять лет посвятила детальному разбирательству этого дела.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Тони
Голдуин
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Минни
Драйвер
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ТКАктёр
Тобиаш
Кэмпбелл
- ДПАктёр
Джон
Пайпер-Фергюсон
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- ПГСценарист
Памела
Грэй
- Продюсер
Тони
Голдуин
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шугерман
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон