Приговор
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Приговор

Приговор (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, Conviction
Драма, Биография102 мин18+

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О фильме

Основанный на реальных событиях, фильм расскажет о матери-одиночке, чей брат был осужден за убийство на пожизненное заключение. Уверенная в его невиновности, она десять лет посвятила детальному разбирательству этого дела.

Страна
Великобритания, США, Швейцария
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приговор»