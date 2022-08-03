Предместье (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.11989, The 'Burbs
Комедия, Триллер97 мин12+
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О фильме
В соседнем доме поселились странные люди по фамилии Клопек, которые ни с кем не общаются и никогда не спят. По ночам из их погреба слышатся странные звуки. В предместье, где каждый знает всю подноготную другого, — эти явления не остаются незамеченными.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Данте
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Брюс
Дерн
- Актриса
Кэрри
Фишер
- РДАктёр
Рик
Дукомман
- КФАктёр
Кори
Фельдман
- УШАктриса
Уэнди
Шаал
- ГГАктёр
Генри
Гибсон
- БТАктёр
Брава
Теодор
- Актёр
Кортни
Гейнс
- ГГАктёр
Гэйл
Гордон
- ДОСценарист
Дэна
Олсен
- ЛБПродюсер
Ларри
Брэзнер
- МФПродюсер
Майкл
Финнелл
- Продюсер
Рон
Ховард
- ПКПродюсер
Пэт
Кехо
- БДХудожник
Билл
Джордж
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит