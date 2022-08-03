Предместье
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Предместье (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.11989, The 'Burbs
Комедия, Триллер97 мин12+

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О фильме

В соседнем доме поселились странные люди по фамилии Клопек, которые ни с кем не общаются и никогда не спят. По ночам из их погреба слышатся странные звуки. В предместье, где каждый знает всю подноготную другого, — эти явления не остаются незамеченными.

Страна
США
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предместье»