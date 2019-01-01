Предатель (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В разгар борьбы сицилийской мафии и наркоторговцев видный мафиози Томмазо Бушетта пытается спастись в Бразилии. Однако там героя настигает полиция. Высланный обратно в Италию герой понимает, что у него есть лишь один способ остаться в живых ― сдать властям своих товарищей из «Коза Ностры».



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