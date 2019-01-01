Предатель
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Предатель

Предатель (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Il traditore
Драмы, Криминал145 мин18+

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Сюжет

В разгар борьбы сицилийской мафии и наркоторговцев видный мафиози Томмазо Бушетта пытается спастись в Бразилии. Однако там героя настигает полиция. Высланный обратно в Италию герой понимает, что у него есть лишь один способ остаться в живых ― сдать властям своих товарищей из «Коза Ностры».

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предатель»

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