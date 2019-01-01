Предатель (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Il traditore
Драмы, Криминал145 мин18+
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Сюжет
В разгар борьбы сицилийской мафии и наркоторговцев видный мафиози Томмазо Бушетта пытается спастись в Бразилии. Однако там героя настигает полиция. Высланный обратно в Италию герой понимает, что у него есть лишь один способ остаться в живых ― сдать властям своих товарищей из «Коза Ностры».
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МБРежиссёр
Марко
Беллоккьо
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- МФАктриса
Мария
Фернанда Кандиду
- ФФАктёр
Фабрицио
Ферракане
- ФРАктёр
Фаусто
Руссо Алези
- ЛЛАктёр
Луиджи
Ло Кашио
- БКАктёр
Бруно
Карьелло
- НКАктёр
Никола
Кали
- ДКАктёр
Джованни
Калканьо
- ВПАктёр
Винченцо
Пирротта
- БСАктёр
Бебо
Сторти
- МБСценарист
Марко
Беллоккьо
- ВССценарист
Валиа
Сантелла
- ЛРСценарист
Людовика
Рампольди
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- СГПродюсер
Симоне
Гаттони
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани