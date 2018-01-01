Wink
Фильмы
Преданный садовник
Актёры и съёмочная группа фильма «Преданный садовник»

Режиссёры

Фернанду Мейреллиш

Fernando Meirelles
Режиссёр

Актёры

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрJustin Quayle
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаTessa Quayle
Юбер Кунде

Hubert Koundé
АктёрDr. Arnold Bluhm (в титрах: Hubert Kounde)
Дэнни Хьюстон

Danny Huston
АктёрSandy Woodrow
Арчи Панджаби

Archie Panjabi
АктрисаGhita Pearson
Билл Найи

Bill Nighy
АктёрSir Bernard Pellegrin
Пит Постлетуэйт

Pete Postlethwaite
АктёрLorbeer
Джерард МакСорли

Gerard McSorley
АктёрSir Kenneth Curtiss
Дональд Самптер

Donald Sumpter
АктёрTim Donohue
Ричард МакКейб

Richard McCabe
АктёрArthur Hammond (в титрах: Richard Mccabe)

Сценаристы

Джефри Кейн

Jeffrey Caine
Сценарист
Джон ле Карре

John le Carré
Сценарист

Продюсеры

Саймон Ченнинг-Вильямс

Simon Channing-Williams
Продюсер
Джулия Блэкман

Julia Blackman
Продюсер
Гэйл Иган

Gail Egan
Продюсер

Художники

Крис Лоу

Chris Lowe
Художник
Дэнис Шнегг

Denis Schnegg
Художник
Мишель Дэй

Michelle Day
Художница

Монтажёры

Клэр Симпсон

Claire Simpson
Монтажёр

Операторы

Сесар Карлоне

César Charlone
Оператор

Композиторы

Альберто Иглесиас

Alberto Iglesias
Композитор