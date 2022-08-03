Преданный садовник (фильм, 2005) смотреть онлайн

Молодая пара — Джастин и Тесс Куэйл — участвуют в британской дипломатической миссии в Кении. Все идет своим чередом до того момента, как Тесс находят мертвой. Рядом с телом девушки обнаруживают труп туземца, что дает пищу для обидных толков. В надежде найти убийцу Джастин отправляется в Лондон.

