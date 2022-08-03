Правила виноделов
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Правила виноделов

Правила виноделов (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.01999, The Cider House Rules
Драма, Мелодрама120 мин18+

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О фильме

40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правила виноделов»