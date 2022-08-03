40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал…

