Правила виноделов (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.01999, The Cider House Rules
Драма, Мелодрама120 мин18+
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О фильме
40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Делрой
Линдо
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Джейн
Александр
- Актриса
Кэти
Бейкер
- ЭБАктриса
Эрика
Баду
- Актёр
Киран
Калкин
- КНАктриса
Кейт
Неллиган
- ДИСценарист
Джон
Ирвинг
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- Продюсер
Бобби
Коэн
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Голубенко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман