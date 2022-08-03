Правила секса (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.12002, The Rules of Attraction
Драма, Комедия106 мин18+
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О фильме
Резкая и проницательная комедия о жизни и любви молодых и привилегированных. Человеческая природа устанавливает, что в несовершенном мире всегда действуют законы тяготения. А среди студентов Камдена главным законом является: «Никаких правил и законов».
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РЭРежиссёр
Роджер
Эвери
- ДВАктёр
Джеймс
Ван Дер Бик
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Кип
Парду
- Актриса
Кейт
Босворт
- ИСАктёр
Иэн
Сомерхолдер
- ДМАктёр
Джоэль
Майкли
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Томас
Иэн Николас
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- РЭСценарист
Роджер
Эвери
- БИСценарист
Брет
Истон Эллис
- Продюсер
Грег
Шапиро
- РЭПродюсер
Роджер
Эвери
- Продюсер
Марк
Бутан
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ШРМонтажёр
Шэрон
Раттер
- РБОператор
Роберт
Бринкманн