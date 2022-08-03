Правила секса
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Правила секса

Правила секса (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.12002, The Rules of Attraction
Драма, Комедия106 мин18+

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О фильме

Резкая и проницательная комедия о жизни и любви молодых и привилегированных. Человеческая природа устанавливает, что в несовершенном мире всегда действуют законы тяготения. А среди студентов Камдена главным законом является: «Никаких правил и законов».

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правила секса»