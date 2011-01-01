Пожиратели (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Intruders
Ужасы, Триллеры95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
После долгих лет он свободен. Его не засекут камеры, не возьмут пули. Он пытается выбраться в мир людей через комнату 8-летнего Хуана, живущего в Мадриде. О происходящем с Хуаном узнает только 11-летняя Миа. В ее доме в Лондоне в стенном шкафу тоже завелось нечто не из этого мира…
Пожиратели смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ХКРежиссёр
Хуан
Карлос Фреснадильо
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ПЛАктриса
Пилар
Лопес де Айяла
- Актриса
Элла
Пернелл
- ИКАктёр
Изан
Корчеро
- Актриса
Керри
Фокс
- ЭААктёр
Эктор
Альтерио
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- МНАктёр
Майкл
Нардон
- НКСценарист
Николас
Касарьего
- ХМСценарист
Хайми
Маркес
- Продюсер
Белен
Атьенса
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- РБКомпозитор
Роке
Баньос