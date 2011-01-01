Пожиратели (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

После долгих лет он свободен. Его не засекут камеры, не возьмут пули. Он пытается выбраться в мир людей через комнату 8-летнего Хуана, живущего в Мадриде. О происходящем с Хуаном узнает только 11-летняя Миа. В ее доме в Лондоне в стенном шкафу тоже завелось нечто не из этого мира…



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