Пойман с поличным
Wink
Фильмы
Пойман с поличным

Пойман с поличным (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Caught Stealing
Криминал, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1998 год, Нью-Йорк. Хэнк—подававший надежды бейсболист, таки неставший профессионалом из-за травмы—ведёт обычную жизнь: работает вбаре, встречается скрасавицей Ивонн, болеет залюбимую команду икаждый день звонит маме, тоже большой фанатке бейсбола. Когда сосед-панк уезжает напару дней ипросит присмотреть закусачим котом, жизнь Хэнка круто меняется. Егосильно избивают отмороженные русские бандиты, ипарень оказывается вэпицентре криминальной истории сучастием местных банд.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пойман с поличным»