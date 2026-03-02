Пойман с поличным (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Caught Stealing
Криминал, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1998 год, Нью-Йорк. Хэнк—подававший надежды бейсболист, таки неставший профессионалом из-за травмы—ведёт обычную жизнь: работает вбаре, встречается скрасавицей Ивонн, болеет залюбимую команду икаждый день звонит маме, тоже большой фанатке бейсбола. Когда сосед-панк уезжает напару дней ипросит присмотреть закусачим котом, жизнь Хэнка круто меняется. Егосильно избивают отмороженные русские бандиты, ипарень оказывается вэпицентре криминальной истории сучастием местных банд.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Даррен
Аронофски
- Актёр
Остин
Батлер
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актриса
Зои
Кравиц
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Мэтт
Смит
- ТАктёр
Тоник
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- ШОАктёр
Шон
О’Хаган
- ЭБАктёр
Экшен
Бронсон
- МФАктёр
Майк
Франчеза
- ДУАктёр
Д’Фарао
Ун-А-Тай
- Актёр
Уилл
Брилл
- ОПАктёр
Олег
Прудиус
- ГБАктёр
Грегг
Белло
- ЭДАктёр
Эдди
Де Харп
- РААктриса
Рени
Асофски
- ББАктёр
Бэд
Банни
- ДДАктриса
Джуди
Де Анджелис
- СХАктёр
Стэнли
Херман
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ДДАктёр
Джон
ДиДжорджо
- ЧХСценарист
Чарли
Хьюстон
- Продюсер
Даррен
Аронофски
- Продюсер
Джереми
Доусон
- ЭХПродюсер
Эри
Хэндел
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен