Пойман с поличным (фильм, 2025) смотреть онлайн

1998 год, Нью-Йорк. Хэнк—подававший надежды бейсболист, таки неставший профессионалом из-за травмы—ведёт обычную жизнь: работает вбаре, встречается скрасавицей Ивонн, болеет залюбимую команду икаждый день звонит маме, тоже большой фанатке бейсбола. Когда сосед-панк уезжает напару дней ипросит присмотреть закусачим котом, жизнь Хэнка круто меняется. Егосильно избивают отмороженные русские бандиты, ипарень оказывается вэпицентре криминальной истории сучастием местных банд.

