Повелители Салема (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Блондинка Хейди — крутая диджей провинциальной радиостанции. Хейди получает странную деревянную коробку с виниловой пластинкой, «подарок от Властелинов». Она решает, что это неизвестная ей прежде рок-группа таким образом обращает на себя внимание. Но когда пластинка начинает играть, Хейди испытывает шок, связанный с подавленными воспоминаниями. Однако никто больше ничего подобного не переживает, и песня, названная «Властелины Салема», становится хитом. Позднее приходит еще одна посылка от Властелинов, содержащая плакаты, аудио и три бесплатных пригласительных билета на некую вечеринку в Салеме. Хейди и ее друзьям предстоит узнать, что это будет вовсе не рок-концерт: самые настоящие властелины ведьмовского города Салем вернулись и жаждут крови.



Повелители Салема смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.