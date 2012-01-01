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Повелители Салема (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Блондинка Хейди — крутая диджей провинциальной радиостанции. Хейди получает странную деревянную коробку с виниловой пластинкой, «подарок от Властелинов». Она решает, что это неизвестная ей прежде рок-группа таким образом обращает на себя внимание. Но когда пластинка начинает играть, Хейди испытывает шок, связанный с подавленными воспоминаниями. Однако никто больше ничего подобного не переживает, и песня, названная «Властелины Салема», становится хитом. Позднее приходит еще одна посылка от Властелинов, содержащая плакаты, аудио и три бесплатных пригласительных билета на некую вечеринку в Салеме. Хейди и ее друзьям предстоит узнать, что это будет вовсе не рок-концерт: самые настоящие властелины ведьмовского города Салем вернулись и жаждут крови.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Зомби
- ШМАктриса
Шери
Мун Зомби
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ДДАктёр
Джеффри
Дэниэл Филлипс
- КФАктёр
Кен
Фори
- ПКАктриса
Патриция
Куинн
- Актриса
Ди
Уоллес-Стоун
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- Актриса
Джуди
Гисон
- МФАктриса
Мег
Фостер
- РФАктёр
Ричард
Фэнси
- Сценарист
Роб
Зомби
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЭГПродюсер
Энди
Гулд
- ОППродюсер
Орен
Пели
- Продюсер
Роб
Зомби
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- БТОператор
Брэндон
Трост
- Д5Композитор
Джон
5