Биография

Американский актер Ричард Фэнси появился на свет 2 авг. 1943 г. Также известен как талантливый комик. Родился в Эванстоне, воспитывался в семье продавца и радиоисполнительницы. Свое имя артист получил в честь бабушки по папиной линии, которую звали Магделина Ричард. Сейчас он состоит в браке с прекрасной Джоанне Фасс, которая является дочкой писателей Джорджа и Гертруды Фасс. С ней они воспитывают двоих детей. Самая знаменитая роль Фэнси – дублирующаяся роль в «Сайнфельде», где он играет Эллиота Липпмана. Он также появлялся в 3-м и 4-м сезонах телесериала «Это шоу Гарри Шендлинга», где талантливо сыграл персонажа по имени м-р Стрейвли. Он играет также и роль священника в кинокартине 1991 г. «Что насчет Боба?». Среди фильмов с Фэнси можно также отметить работы О. Стоуна «Никсон» (1995 г.) и «Первобытная сила» (1999 г.). Эти роли высоко оценены критиками. У него была еще пара незабываемых появления на экранах в BostonLegal, вышедшем в 2005 г. в роли лже-священника. По мнению зрителей, лучшими фильмами с ним являются «Танго и Кэш», «Быть Джоном Малковичем», «Последний изгой», «Соседка». Сейчас артист принимает участие в съемках телесериала Smartphone Theatre.