Повелители Салема (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Lords of Salem
Ужасы96 мин18+
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Сюжет
Блондинка Хейди — крутая DJ на провинциальной радиостанции, вместе с двумя друзьями они составляют команду Big H Radio. Хейди получает странные посылки, «подарки от Властелинов». Они и не подозревают, что самые настоящие властелины ведьмовского города Салем вернулись и жаждут крови.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роб
Зомби
- ШМАктриса
Шери
Мун Зомби
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ДДАктёр
Джеффри
Дэниэл Филлипс
- КФАктёр
Кен
Фори
- ПКАктриса
Патриция
Куинн
- Актриса
Ди
Уоллес-Стоун
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- Актриса
Джуди
Гисон
- МФАктриса
Мег
Фостер
- РФАктёр
Ричард
Фэнси
- Сценарист
Роб
Зомби
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЭГПродюсер
Энди
Гулд
- ОППродюсер
Орен
Пели
- Продюсер
Роб
Зомби
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- БТОператор
Брэндон
Трост
- Д5Композитор
Джон
5