Повелители Салема (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Блондинка Хейди — крутая DJ на провинциальной радиостанции, вместе с двумя друзьями они составляют команду Big H Radio. Хейди получает странные посылки, «подарки от Властелинов». Они и не подозревают, что самые настоящие властелины ведьмовского города Салем вернулись и жаждут крови.



Повелители Салема смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.