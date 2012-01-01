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Повелители Салема

Повелители Салема (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Lords of Salem
Ужасы96 мин18+

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Сюжет

Блондинка Хейди — крутая DJ на провинциальной радиостанции, вместе с двумя друзьями они составляют команду Big H Radio. Хейди получает странные посылки, «подарки от Властелинов». Они и не подозревают, что самые настоящие властелины ведьмовского города Салем вернулись и жаждут крови.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелители Салема»

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