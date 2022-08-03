Поцелуй сквозь стену (фильм, 2010) смотреть онлайн

Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой журналистки, да еще по имени Алиса? Подарить ей лютики? Сказать: "Алиса, лисичка моя"? Подкатить на карете? Или тупо завалить ее деньгами и подарками? Пока Кеша, помощник знаменитого фокусника, ломает над этим голову, его увольняют с работы и он остается с двумя десятками в кармане и чувством, что жизнь не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга, обещая исполнить любое его желание. А после встречи с ним, Кеша осознает: Он умеет проходить свою стены! Его новый дар - путь к счастью. Но даже, если все стены мира - не помеха, как пробиться к сердцу любимой?

