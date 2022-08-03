Поцелуй сквозь стену (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, Поцелуй сквозь стену
Фантастика, Комедия86 мин18+
Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой журналистки, да еще по имени Алиса? Подарить ей лютики? Сказать: "Алиса, лисичка моя"? Подкатить на карете? Или тупо завалить ее деньгами и подарками? Пока Кеша, помощник знаменитого фокусника, ломает над этим голову, его увольняют с работы и он остается с двумя десятками в кармане и чувством, что жизнь не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга, обещая исполнить любое его желание. А после встречи с ним, Кеша осознает: Он умеет проходить свою стены! Его новый дар - путь к счастью. Но даже, если все стены мира - не помеха, как пробиться к сердцу любимой?
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Вартан
Акопян
- Актёр
Антон
Шагин
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Павел
Воля
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- АБАктриса
Анна
Бердникова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ОТАктёр
Олег
Тополянский
- АПСценарист
Амет
Пики
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- АНПродюсер
Артур
Нерсисян
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- ООХудожница
Ольга
Осадчая
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- ВТОператор
Ваагн
Тер-Акопян
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков