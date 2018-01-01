Wink
Детям
Потерянное звено
Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянное звено»

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянное звено»

Режиссёры

Крис Батлер

Крис Батлер

Chris Butler
Режиссёр

Актёры

Хью Джекман

Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрSir Lionel Frost
Дэвид Уоллиамс

Дэвид Уоллиамс

David Walliams
АктёрMr. Lemuel Lint
Стивен Фрай

Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрLord Piggot-Dunceby
Мэтт Лукас

Мэтт Лукас

Matt Lucas
АктёрMr. Collick
Зак Галифианакис

Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрMr. Link
Тимоти Олифант

Тимоти Олифант

Timothy Olyphant
АктёрWillard Stenk
Зои Салдана

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаAdelina Fortnight
Амрита Ачария

Амрита Ачария

Amrita Acharia
АктрисаAma Lhamu
Чинг Валдес-Аран

Чинг Валдес-Аран

Ching Valdes-Aran
АктрисаGamu
Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаThe Elder

Сценаристы

Крис Батлер

Крис Батлер

Chris Butler
Сценарист

Продюсеры

Алекс Гарсиа

Алекс Гарсиа

Alex Garcia
Продюсер
Трэвис Найт

Трэвис Найт

Travis Knight
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Некрасов

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Андрей Мишутин

Андрей Мишутин

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Михаил Данилюк

Актёр дубляжа

Художники

Фил Бразертон

Фил Бразертон

Phil Brotherton
Художник
Дебора Кук

Дебора Кук

Deborah Cook
Художница

Композиторы

Картер Бёруэлл

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор