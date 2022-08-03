Лайонел Фрост путешествует в поисках мифических существ, но пока безрезультатно. Встретив в Новом свете индейского доисторического человека, Фрост надеется прославиться с его помощью. Но у рыжего йети свои виды на Лайонела — он надеется, что тот отвезет его к сородичам в Гималаи.

