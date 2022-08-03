Потерянное звено (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Missing Link
Мультфильм, Комедия90 мин6+
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О фильме
Лайонел Фрост путешествует в поисках мифических существ, но пока безрезультатно. Встретив в Новом свете индейского доисторического человека, Фрост надеется прославиться с его помощью. Но у рыжего йети свои виды на Лайонела — он надеется, что тот отвезет его к сородичам в Гималаи.
СтранаНидерланды, США, Канада, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Батлер
- Актёр
Хью
Джекман
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- Актёр
Стивен
Фрай
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Зои
Салдана
- Актриса
Амрита
Ачария
- ЧВАктриса
Чинг
Валдес-Аран
- Актриса
Эмма
Томпсон
- КБСценарист
Крис
Батлер
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- ТНПродюсер
Трэвис
Найт
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ФБХудожник
Фил
Бразертон
- ДКХудожница
Дебора
Кук
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл