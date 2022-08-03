Потерянное звено
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Потерянное звено

Потерянное звено (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Missing Link
Мультфильм, Комедия90 мин6+

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О фильме

Лайонел Фрост путешествует в поисках мифических существ, но пока безрезультатно. Встретив в Новом свете индейского доисторического человека, Фрост надеется прославиться с его помощью. Но у рыжего йети свои виды на Лайонела — он надеется, что тот отвезет его к сородичам в Гималаи.

Страна
Нидерланды, США, Канада, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянное звено»