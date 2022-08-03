Последствия (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Жена британского мэра влюбляется в немецкого архитектора в послевоенной Германии. Драма с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом в главных ролях.
Подданный Британской империи Льюис Морган назначается временным главой Гамбурга и переезжает туда вместе с супругой Рейчел. Пара находится в натянутых отношениях после трагической гибели их маленького сына. Они селятся в роскошном доме немецкого архитектора по имени Стефан Луберт. Пока Льюис сосредотачивает все усилия на восстановлении города после разрушений и борьбе с голодом, между Рейчел и Стефаном разгорается страстный роман. Их отношения омрачаются присутствием не только мужа Рейчел, но и дочери Стефана, которая обвиняет отца в смерти ее матери.
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Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кент
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ФОАктёр
Фионн
О’Ши
- КФАктриса
Кейт
Филлипс
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- Актёр
Александр
Шер
- АШАктриса
Анна
Шимриг
- ПКАктриса
Пандора
Колин
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- МКХудожник
Матиас
Клемме
- СТХудожник
Сет
Тернер
- БНХудожница
Бояна
Никитович