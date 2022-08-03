Жена британского мэра влюбляется в немецкого архитектора в послевоенной Германии. Драма с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом в главных ролях.



Подданный Британской империи Льюис Морган назначается временным главой Гамбурга и переезжает туда вместе с супругой Рейчел. Пара находится в натянутых отношениях после трагической гибели их маленького сына. Они селятся в роскошном доме немецкого архитектора по имени Стефан Луберт. Пока Льюис сосредотачивает все усилия на восстановлении города после разрушений и борьбе с голодом, между Рейчел и Стефаном разгорается страстный роман. Их отношения омрачаются присутствием не только мужа Рейчел, но и дочери Стефана, которая обвиняет отца в смерти ее матери.



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