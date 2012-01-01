Последний заказ (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Два лентяя и неудачника Дэнни и Фил, по стечению обстоятельств, вынуждены какое-то время управлять пабом их дяди Пита, который временно находится в тюрьме за дебош. Ребята придумывают разные, с их точки зрения, «креативные» способы извлечь прибыль - от превращения ирландского паба в стриптиз-бар, к ужасу их подружек, до нелегального клуба по продаже крепкого алкоголя подросткам, к явному неудовольствию полиции.



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