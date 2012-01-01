Последний заказ
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Последний заказ

Последний заказ (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.92012, Last Call
Комедии80 мин18+

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Сюжет

Два лентяя и неудачника Дэнни и Фил, по стечению обстоятельств, вынуждены какое-то время управлять пабом их дяди Пита, который временно находится в тюрьме за дебош. Ребята придумывают разные, с их точки зрения, «креативные» способы извлечь прибыль - от превращения ирландского паба в стриптиз-бар, к ужасу их подружек, до нелегального клуба по продаже крепкого алкоголя подросткам, к явному неудовольствию полиции.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний заказ»

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