Последний заказ (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.92012, Last Call
Комедии80 мин18+
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Сюжет
Два лентяя и неудачника Дэнни и Фил, по стечению обстоятельств, вынуждены какое-то время управлять пабом их дяди Пита, который временно находится в тюрьме за дебош. Ребята придумывают разные, с их точки зрения, «креативные» способы извлечь прибыль - от превращения ирландского паба в стриптиз-бар, к ужасу их подружек, до нелегального клуба по продаже крепкого алкоголя подросткам, к явному неудовольствию полиции.
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- Актёр
Райан
Хансен
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДБАктриса
Диора
Бэрд
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- ДДАктёр
Дэвид
ДеЛуис
- РРАктёр
Ричард
Рили
- ДКАктёр
Джон
Каподиче
- Актёр
Том
Арнольд
- СДСценарист
Скотт
Доннелли
- ЭЛСценарист
Эрик
Линдсэй
- СДПродюсер
Скотт
Доннелли
- ШЕПродюсер
Шеннон
Е. Риггз
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Гришин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич