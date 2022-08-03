Последний вагон. Весна (фильм, 2015) смотреть онлайн

Главный герой Виктор — молодой тренер по боксу, у которого все великолепно: хорошая работа, красивая девушка рядом, веселые друзья. Однако жизнь приготовила ему серьезные испытания — в одну секунду все меняется и он становится главным подозреваемым в трех убийствах. Но судьба дает ему шанс…

