Последний вагон. Весна (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Последний вагон. Весна
Триллер101 мин18+
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О фильме
Главный герой Виктор — молодой тренер по боксу, у которого все великолепно: хорошая работа, красивая девушка рядом, веселые друзья. Однако жизнь приготовила ему серьезные испытания — в одну секунду все меняется и он становится главным подозреваемым в трех убийствах. Но судьба дает ему шанс…
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Антон
Калинкин
- Актёр
Илья
Любимов
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актриса
Анна
Чурина
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Петар
Зекавица
- СГАктёр
Сергей
Греков
- АИАктёр
Алексей
Ингелевич
- Актёр
Сергей
Комаров
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- АКСценарист
Антон
Калинкин
- ДЕПродюсер
Дмитрий
Ефремов
- ВППродюсер
Владимир
Пономаренко
- АКПродюсер
Антон
Калинкин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- СВМонтажёр
Сергей
Воронин
- ИКОператор
Илья
Кондратьев
- МГКомпозитор
Мария
Григорьева