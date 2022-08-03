Wink
Фильмы
Последний вагон. Весна

Последний вагон. Весна (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Последний вагон. Весна
Триллер101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный герой Виктор — молодой тренер по боксу, у которого все великолепно: хорошая работа, красивая девушка рядом, веселые друзья. Однако жизнь приготовила ему серьезные испытания — в одну секунду все меняется и он становится главным подозреваемым в трех убийствах. Но судьба дает ему шанс…

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний вагон. Весна»