Последний бросок (фильм, 2019) смотреть онлайн

Криминальный боевик с международным кастингом и реальной историей в основе. Действие разворачивается в современной Албании. Маленький городок существует за счет производства и продажи наркотиков, процент с которой получают даже местные полицейские. Сможет ли кто-то прекратить беззаконие?

