Последний бросок (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, Lazarat
Боевик, Криминал98 мин18+
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О фильме
Криминальный боевик с международным кастингом и реальной историей в основе. Действие разворачивается в современной Албании. Маленький городок существует за счет производства и продажи наркотиков, процент с которой получают даже местные полицейские. Сможет ли кто-то прекратить беззаконие?
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Луис
Мэндилор
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- РПАктёр
Радослав
Парванов
- СЗАктёр
Салим
Заруи
- МБАктёр
Марко
Балсамо
- ИЗАктёр
Иса
Заруи
- МБСценарист
Марко
Балсамо
- МБПродюсер
Марко
Балсамо
- СЗПродюсер
Салим
Заруи
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- Актриса дубляжа
Равшана
Куркова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актёр дубляжа
Иван
Макаревич
- Актёр дубляжа
Игорь
Жижикин
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов