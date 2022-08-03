Последний бросок
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Последний бросок

Последний бросок (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.02019, Lazarat
Боевик, Криминал98 мин18+

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О фильме

Криминальный боевик с международным кастингом и реальной историей в основе. Действие разворачивается в современной Албании. Маленький городок существует за счет производства и продажи наркотиков, процент с которой получают даже местные полицейские. Сможет ли кто-то прекратить беззаконие?

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бросок»