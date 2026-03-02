После охоты (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, After the Hunt
Триллер, Драма139 мин18+
О фильме
Альма Имхофф, профессор философии вЙельском университете, приближается ксвоей цели—постоянной должности преподавателя. Однажды вечером кней домой приходит её студентка-отличница Мэгги. Девушка обвиняет визнасиловании Хэнка Гибсона, коллегу, близкого друга Альмы иодновременно её соперника вборьбе запостоянный контракт.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Лука
Гуаданьино
- Актриса
Джулия
Робертс
- АЭАктриса
Айо
Эдебири
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- УПАктёр
Уилл
Прайс
- КААктриса
Кристин
А. Дай
- НГАктриса
Нора
Гарретт
- ББАктёр
Бёрджесс
Бёрд
- ССАктриса
Сэди
Скотт
- НГСценарист
Нора
Гарретт
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Лука
Гуаданьино
- МХОператор
Малик
Хасан Сайид
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс