Порочные игры (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Stoker
Триллер, Драма94 мин18+
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О фильме
Индия и ее мать живут вдвоем в богатом особняке. Мать девочки находиться немного в неуравновешенном психическом состоянии после смерти главы семейства. Но вскоре в доме появляется дядя Чарли...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Пак
Чхан-ук
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Дермот
Малруни
- ФСАктриса
Филлис
Сомервиль
- Актриса
Джеки
Уивер
- РБАктёр
Ральф
Браун
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- ЛТАктёр
Лукас
Тилл
- ТфАктёр
Тайлер
фон Таген
- Сценарист
Вентворт
Миллер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Продюсер
Тони
Скотт
- МЭПродюсер
Майкл
Элленберг
- КиХудожник
Курт
и Барт
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл