Порочные игры
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Порочные игры

Порочные игры (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, Stoker
Триллер, Драма94 мин18+

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О фильме

Индия и ее мать живут вдвоем в богатом особняке. Мать девочки находиться немного в неуравновешенном психическом состоянии после смерти главы семейства. Но вскоре в доме появляется дядя Чарли...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Порочные игры»