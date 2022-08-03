Полтергейст (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, Poltergeist
Ужасы, Триллер89 мин18+
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О фильме
Молодая семья переезжает в загородный дом, таящий в себе много странностей: предметы перемещаются сами по себе, электроприборы работают без участия хозяев, а младшая дочь постоянно разговаривает с кем-то невидимым. Неужели радостное событие может обернуться для героев трагедией?
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ГКРежиссёр
Гил
Кинан
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актриса
Саксон
Шарбино
- Актёр
Кайл
Кэтлетт
- ККАктриса
Кеннеди
Клементс
- Актёр
Джаред
Харрис
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- СХАктриса
Сьюзэн
Хэйард
- НБАктёр
Николас
Браун
- КИАктриса
Карен
Ивани
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- МГСценарист
Майкл
Грэйс
- МВСценарист
Марк
Виктор
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- ОЧПродюсер
Одри
Чон
- БКПродюсер
Беки
Кросс Трухильо
- Продюсер
Рой
Ли
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Маркеев
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд