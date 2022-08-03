Полтергейст (фильм, 2015) смотреть онлайн

Молодая семья переезжает в загородный дом, таящий в себе много странностей: предметы перемещаются сами по себе, электроприборы работают без участия хозяев, а младшая дочь постоянно разговаривает с кем-то невидимым. Неужели радостное событие может обернуться для героев трагедией?

