Полтергейст
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Полтергейст

Полтергейст (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Poltergeist
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Молодая семья переезжает в загородный дом, таящий в себе много странностей: предметы перемещаются сами по себе, электроприборы работают без участия хозяев, а младшая дочь постоянно разговаривает с кем-то невидимым. Неужели радостное событие может обернуться для героев трагедией?

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»