Полицейская академия 6: Город в осаде (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.51989, Police Academy 6: City Under Siege
Комедия, Криминал80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Бонерз
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- МРАктриса
Мэрион
Рэмси
- ЛКАктёр
Лэнс
Кинси
- Актёр
Мэтт
МакКой
- БМАктёр
Брюс
Малер
- ДУАктёр
Дж.
У. Бейли
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- ХдМонтажёр
Хьюберт
де Ла Буиллерье
- ЧРОператор
Чарльз
Рошер мл.
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк