Полицейская академия 6: Город в осаде
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Полицейская академия 6: Город в осаде

Полицейская академия 6: Город в осаде (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.51989, Police Academy 6: City Under Siege
Комедия, Криминал80 мин18+

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О фильме

Вспышка криминальной активности под кодовым названием «Операция Хаос» может потребовать занавеса для ничего не подозревающего города. Лучшие полицейские специалисты из знаменитой Полицейской Академии взялись за дело.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия 6: Город в осаде»