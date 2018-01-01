Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонник»

Режиссёры

Роб Коэн

Rob Cohen
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Лопес

Jennifer Lopez
АктрисаClaire Peterson
Райан Гузман

Ryan Guzman
АктёрNoah Sandborn
Йен Нельсон

Ian Nelson
АктёрKevin Peterson
Джон Корбетт

John Corbett
АктёрGarrett Peterson
Кристин Ченоуэт

Kristin Chenoweth
АктрисаVicky Lansing
Лекси Аткинс

Lexi Atkins
АктрисаAllie Callahan
Хилл Харпер

Hill Harper
АктёрPrincipal Edward Warren
Джек Уоллес

Jack Wallace
АктёрMr. Sandborn
Адам Хикс

Adam Hicks
АктёрJason Zimmer
Франсуа Чау

François Chau
АктёрDetective Johnny Chou (в титрах: Francois Chau)

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Джон Джейкобс

John Jacobs
Продюсер
Дженнифер Лопес

Jennifer Lopez
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Иван Дахненко

Актёр дубляжа
Иван Агапов

Актёр дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа

Художники

Кортни Хоффман

Courtney Hoffman
Художница

Операторы

Дэвид МакФарланд

David McFarland
Оператор

Композиторы

Нэтан Барр

Nathan Barr
Композитор
Рэнди Эдельман

Randy Edelman
Композитор