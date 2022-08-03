Похождения императора
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Похождения императора

Похождения императора (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Emperor's New Groove
Мультфильм, Комедия75 мин0+

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О фильме

Самовлюбленный император Куско собирается построить аквапарк «Кускотопия» на холме, где живет крестьянин Пача. Конфликт неизбежен, но внезапно советчица Куско, хитроумная Изма, превращает императора в ламу, и только Пача соглашается ему помочь.

Страна
США, Япония, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похождения императора»