Похождения императора (фильм, 2000) смотреть онлайн

Самовлюбленный император Куско собирается построить аквапарк «Кускотопия» на холме, где живет крестьянин Пача. Конфликт неизбежен, но внезапно советчица Куско, хитроумная Изма, превращает императора в ламу, и только Пача соглашается ему помочь.

