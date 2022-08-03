Похождения императора (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Emperor's New Groove
Мультфильм, Комедия75 мин0+
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О фильме
Самовлюбленный император Куско собирается построить аквапарк «Кускотопия» на холме, где живет крестьянин Пача. Конфликт неизбежен, но внезапно советчица Куско, хитроумная Изма, превращает императора в ламу, и только Пача соглашается ему помочь.
СтранаСША, Япония, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Диндал
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актёр
Джон
Гудман
- ЭКАктриса
Эрта
Китт
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- ККАктриса
Келлиэнн
Келсо
- ЭРАктёр
Эли
Расселл Линэц
- СДАктёр
Стивен
Дж. Андерсон
- Актёр
Боб
Берген
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- ДРСценарист
Дэвид
Рейнольдс
- КУСценарист
Крис
Уильямс
- МДСценарист
Марк
Диндал
- СДСценарист
Стивен
Дж. Андерсон
- ПФПродюсер
Пруденс
Фентон
- РФПродюсер
Рэнди
Фуллмер
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Федотов
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Комиссаренко
- ГТАктёр дубляжа
Георгий
Траугот
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ТКХудожник
Томас
Кардон
- КСХудожник
Колин
Стимпсон
- ТФМонтажёр
Том
Финэн
- ТБОператор
Томас
Бэйкер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- СКомпозитор
Стинг