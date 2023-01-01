Пока ты спал (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое утро. Зато помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им целыми днями: спасенный Питер лежит в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невес�ту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера...



Пока ты спал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.