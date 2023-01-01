Пока ты спал (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.51995, While You Were Sleeping
Драмы, Мелодрамы98 мин12+
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Сюжет
Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое утро. Зато помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им целыми днями: спасенный Питер лежит в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невес�ту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера...
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Билл
Пуллман
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- ГДАктриса
Глинис
Джонс
- ММАктриса
Миколе
Миркурио
- ДБАктёр
Джейсон
Бернард
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ЭУАктриса
Элли
Уокер
- ФЛСценарист
Фредрик
ЛеБоу
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Джо
Рот
- СБПродюсер
Стив
Бэррон
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Хотяновская
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман