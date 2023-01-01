Пока ты спал
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Пока ты спал

Пока ты спал (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.51995, While You Were Sleeping
Драмы, Мелодрамы98 мин12+

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Сюжет

Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое утро. Зато помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им целыми днями: спасенный Питер лежит в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невесту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока ты спал»

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