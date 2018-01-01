Поиск (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, Searching
Детективы, Триллеры98 мин18+
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Сюжет
Дэвид обнаруживает три пропущенных звонка от дочери и безуспешно пытается связаться с ней. Девушка не реагирует на настойчивые действия своего отца, и уже спустя день становится очевидно, что она исчезла. Дэвид обращается в полицию, и за расследование сразу же берется лучший детектив Розмари Вик. Но отцу этого недостаточно, и он решает самостоятельно вернуть свою дочь с помощью ее ноутбука. Компьютер девушки-подростка хранит много тайн, о которых лучше не знать даже ее родному отцу.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Аниш
Чаганти
- Актёр
Джон
Чо
- Актриса
Сара
Сон
- Актриса
Алекс
Джейн Гоу
- Актриса
Меган
Лью
- КДАктриса
Кайя
Доун Лау
- Актриса
Мишель
Ла
- ДЛАктёр
Джозеф
Ли
- ДХАктёр
Доминик
Хоффман
- СМАктриса
Сильвия
Минасян
- МДАктриса
Мелисса
Дисней
- Сценарист
Аниш
Чаганти
- СОСценарист
Севак
Оганян
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- СМПродюсер
София
Мальцева
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- БГХудожник
Бобби
Гард
- УММонтажёр
Уилл
Меррик
- ХСОператор
Хуан
Себастьян Барон
- УМОператор
Уилл
Меррик