Поиск (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид обнаруживает три пропущенных звонка от дочери и безуспешно пытается связаться с ней. Девушка не реагирует на настойчивые действия своего отца, и уже спустя день становится очевидно, что она исчезла. Дэвид обращается в полицию, и за расследование сразу же берется лучший детектив Розмари Вик. Но отцу этого недостаточно, и он решает самостоятельно вернуть свою дочь с помощью ее ноутбука. Компьютер девушки-подростка хранит много тайн, о которых лучше не знать даже ее родному отцу.



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