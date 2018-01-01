Wink
Фильмы
Поездка в Америку 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку 2»

Режиссёры

Крэйг Брюэр

Craig Brewer
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
Актёр
Арсенио Холл

Arsenio Hall
Актёр
Жермен Фаулер

Jermaine Fowler
Актёр
Лесли Джонс

Leslie Jones
Актриса
Трэйси Морган

Tracy Morgan
Актёр
Кики Лэйн

KiKi Layne
Актриса
Шэри Хидли

Shari Headley
Актриса
Уэсли Снайпс

Wesley Snipes
Актёр
Джеймс Эрл Джонс

James Earl Jones
Актёр
Джон Эймос

John Amos
Актёр
Тейяна Тейлор

Teyana Taylor
Актриса
Ванесса Белл Кэллоуэй

Vanessa Bell Calloway
Актриса
Пол Бейтс

Paul Bates
Актёр
Номзамо Мбата

Nomzamo Mbatha
Актриса
Белла Мерфи

Bella Murphy
Актриса
Морган Фриман

Morgan Freeman
Актёр
Ротими

Rotimi
Актёр
Луи Андерсон

Louie Anderson
Актёр
Тревор Ноа

Trevor Noah
Актёр
Майкл Блэксон

Michael Blackson
Актёр
Клинт Смит

Clint Smith
Актёр
Кевин Т. ДеУитт

Kevin T. DeWitt
Актёр
Луэнелль

Luenell
Актриса
Родни Перри

Rodney Perry
Актёр
Элис Уиллис

Alise Willis
Актриса
Терри Эллис

Terry Ellis
Актриса
Рона Беннетт

Rhona Bennett
Актриса
Синди Херрон

Cindy Herron
Актриса
Шерил «Солт» Джеймс

Cheryl «Salt» James
Актриса
Сандра Пепа Дентон

Pepa
Актриса
Глэдис Найт

Gladys Knight
Актриса
Дэвид Ленгел

David Lengel
Актёр
Рик Росс

Rick Ross
Актёр
Перри Зулу мл.

Perry Zulu Jr.
Актёр
Гарсель Бове

Garcelle Beauvais
Актриса
Ванесса Колон

Vanessa Colon
Актриса
Джанетт Колон

Janette Colon
Актриса
Колин Жост

Colin Jost
Актёр
Джон Ледженд

John Legend
Актёр
Лакета Рене Букер

LaKeta Booker
Актриса

Сценаристы

Кенья Беррис

Kenya Barris
Сценарист
Эдди Мерфи

Eddie Murphy
Сценарист
Бэрри В. Блауштейн

Barry W. Blaustein
Сценарист
Дэвид Шеффилд

David Sheffield
Сценарист

Продюсеры

Кевин Мишер

Kevin Misher
Продюсер
Кенья Беррис

Kenya Barris
Продюсер
Энди Берман

Andy Berman
Продюсер

Операторы

Джо Уильямс

Joe «Jody» Williams
Оператор

Композиторы

Джермэйн Стеголл

Jermaine Stegall
Композитор