WinkФильмыПоездка в Америку 2Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку 2»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Эдди МерфиEddie Murphy
Актёр
Арсенио ХоллArsenio Hall
Актёр
Жермен ФаулерJermaine Fowler
Актриса
Лесли ДжонсLeslie Jones
Актёр
Трэйси МорганTracy Morgan
Актриса
Кики ЛэйнKiKi Layne
Актриса
Шэри ХидлиShari Headley
Актёр
Уэсли СнайпсWesley Snipes
Актёр
Джеймс Эрл ДжонсJames Earl Jones
Актёр
Джон ЭймосJohn Amos
Актриса
Тейяна ТейлорTeyana Taylor
Актриса
Ванесса Белл КэллоуэйVanessa Bell Calloway
Актёр
Пол БейтсPaul Bates
Актриса
Номзамо МбатаNomzamo Mbatha
Актриса
Белла МерфиBella Murphy
Актёр
Морган ФриманMorgan Freeman
Актёр
РотимиRotimi
Актёр
Луи АндерсонLouie Anderson
Актёр
Тревор НоаTrevor Noah
Актёр
Майкл БлэксонMichael Blackson
Актёр
Клинт СмитClint Smith
Актёр
Кевин Т. ДеУиттKevin T. DeWitt
Актриса
ЛуэнелльLuenell
Актёр
Родни ПерриRodney Perry
Актриса
Элис УиллисAlise Willis
Актриса
Терри ЭллисTerry Ellis
Актриса
Рона БеннеттRhona Bennett
Актриса
Синди ХерронCindy Herron
Актриса
Шерил «Солт» ДжеймсCheryl «Salt» James
Актриса
Сандра Пепа ДентонPepa
Актриса
Глэдис НайтGladys Knight
Актёр
Дэвид ЛенгелDavid Lengel
Актёр
Рик РоссRick Ross
Актёр
Перри Зулу мл.Perry Zulu Jr.
Актриса
Гарсель БовеGarcelle Beauvais
Актриса
Ванесса КолонVanessa Colon
Актриса
Джанетт КолонJanette Colon
Актёр
Колин ЖостColin Jost
Актёр
Джон ЛеджендJohn Legend
Актриса