Поездка в Америку 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, Coming 2 America
Комедия, Музыка108 мин18+
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О фильме
30 лет прошло после поездки Акима в Америку. В Замунде всё спокойно: король Джаффе Джоффер всё ещё на троне, страна процветает, а уже немолодой принц счастливо женат и воспитывает трёх дочерей. Вот только генерал из соседней Некстдории не упускает случая напомнить Акиму об отсутствии у того наследника и сватает своего сына к старшей принцессе. Внезапно шаман объявляет, что в Штатах живёт незаконнорожденный сын Акима, и нужно поскорее привезти его в Замунду. Аким с верным помощником Семми снова отправляется в Америку.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КБРежиссёр
Крэйг
Брюэр
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Арсенио
Холл
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ЛДАктриса
Лесли
Джонс
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- КЛАктриса
Кики
Лэйн
- ШХАктриса
Шэри
Хидли
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- Актёр
Джон
Эймос
- ТТАктриса
Тейяна
Тейлор
- ВБАктриса
Ванесса
Белл Кэллоуэй
- ПБАктёр
Пол
Бейтс
- НМАктриса
Номзамо
Мбата
- БМАктриса
Белла
Мерфи
- Актёр
Морган
Фриман
- РАктёр
Ротими
- ЛААктёр
Луи
Андерсон
- ТНАктёр
Тревор
Ноа
- МБАктёр
Майкл
Блэксон
- КСАктёр
Клинт
Смит
- КТАктёр
Кевин
Т. ДеУитт
- ЛАктриса
Луэнелль
- РПАктёр
Родни
Перри
- ЭУАктриса
Элис
Уиллис
- ТЭАктриса
Терри
Эллис
- РБАктриса
Рона
Беннетт
- СХАктриса
Синди
Херрон
- Ш«Актриса
Шерил
«Солт» Джеймс
- СПАктриса
Сандра
Пепа Дентон
- ГНАктриса
Глэдис
Найт
- ДЛАктёр
Дэвид
Ленгел
- РРАктёр
Рик
Росс
- ПЗАктёр
Перри
Зулу мл.
- ГБАктриса
Гарсель
Бове
- ВКАктриса
Ванесса
Колон
- ДКАктриса
Джанетт
Колон
- КЖАктёр
Колин
Жост
- ДЛАктёр
Джон
Ледженд
- ЛРАктриса
Лакета
Рене Букер
- КБСценарист
Кенья
Беррис
- Сценарист
Эдди
Мерфи
- БВСценарист
Бэрри
В. Блауштейн
- ДШСценарист
Дэвид
Шеффилд
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- КБПродюсер
Кенья
Беррис
- Продюсер
Энди
Берман
- ДУОператор
Джо
Уильямс
- ДСКомпозитор
Джермэйн
Стеголл