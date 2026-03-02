Поездка в Америку 2
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Поездка в Америку 2

Поездка в Америку 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Coming 2 America
Комедия, Музыка108 мин18+

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О фильме

30 лет прошло после поездки Акима в Америку. В Замунде всё спокойно: король Джаффе Джоффер всё ещё на троне, страна процветает, а уже немолодой принц счастливо женат и воспитывает трёх дочерей. Вот только генерал из соседней Некстдории не упускает случая напомнить Акиму об отсутствии у того наследника и сватает своего сына к старшей принцессе. Внезапно шаман объявляет, что в Штатах живёт незаконнорожденный сын Акима, и нужно поскорее привезти его в Замунду. Аким с верным помощником Семми снова отправляется в Америку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Музыка
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку 2»