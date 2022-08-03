Подозрительные лица (фильм, 1995) смотреть онлайн

Фильм «Подозрительные лица» – это история о пятерых преступниках, которые вместе решили провернуть одно дело. Однако все пошло не по их сценарию. Смотрите фильм «Подозрительные лица» онлайн без регистрации.

По сюжету полиция внезапно задерживает пятерых подозреваемых по пустяковому делу. Никто из преступников не может понять, почему их держат в камере и называют подозрительными лицами. Среди них: Дин Китон (Гэбриел Бирн), мечтающий о том, чтобы его оставили в покое, Болтун (Кевин Спейси) – мелкий мошенник, больной церебральным параличом, Майкл Макманус (Стивен Болдуин) – головорез, психически неуравновешенный человек, Тодд Хокни (Кевин Поллак) – человек с маленьким ростом и взрывным характером и Фред Фенстер (Бенисио Дель Торо) – долговязый тип в классическом костюме.

Пятерка решает провернуть одно незначительное дельце. Им это блестяще удается. После такого успеха бандиты продолжают совместную криминальную деятельность. Их дела идут успешно до тех пор, пока ими не начинает интересоваться могущественный глава одной группировки Кайзер Соза – человек, которого никто не видел в глаза, но все слышали о его жестоких убийствах. В один из дней к пятерке приходит адвокат, называющий себя доверенным лицом Кайзера Соза. Оказывается, что каждый из пятерых преступников в свое время чем-то насолил Кайзеру. И начинается настоящая борьба за свою жизнь.

Фильм «Подозрительные лица» получил множество номинаций и наград кинопремий, таких как «Сезар», BAFTA, «Оскар». В частности, актер Кевин Спейси получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» (роль Болтуна). Так же фильм занимает высокое место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb.

