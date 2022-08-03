Подарок (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.02015, The Gift
Триллер, Драма103 мин18+
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О фильме
Грехи прошлого становятся настоящим. Джейсон Бейтман, Джоэл Эдгертон и Ребекка Холл в режиссерском дебюте Джоэла Эдгертона.
Молодые супруги Саймон и Робин счастливы в браке и наконец переезжают в новый дом. Вскоре после новоселья глава семейства случайно встречает своего бывшего одноклассника, застенчивого и чудаковатого Гордо. Цепь нежданных встреч и загадочных событий приводит к тому, что всплывает страшная тайна из далекого прошлого Саймона и Гордо. Робин начинает подозревать, что не так уж хорошо знает любимого мужа.
Не терпится узнать, какие сюрпризы Гордо приготовил для семейной пары? Чтобы увидеть развязку, рекомендуем смотреть фильм «Подарок» в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Эллисон
Толман
- Актриса
Бизи
Филиппс
- АЛАктёр
Адам
Лазарр-Уайт
- Актёр
Бо
Напп
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- МФАктриса
Мирра
Фолкс
- Сценарист
Джоэл
Эдгертон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- РЙПродюсер
Ребекка
Йелдхэм
- Продюсер
Орен
Авив
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс