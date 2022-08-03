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Подарок (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.02015, The Gift
Триллер, Драма103 мин18+

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О фильме

Грехи прошлого становятся настоящим. Джейсон Бейтман, Джоэл Эдгертон и Ребекка Холл в режиссерском дебюте Джоэла Эдгертона.

Молодые супруги Саймон и Робин счастливы в браке и наконец переезжают в новый дом. Вскоре после новоселья глава семейства случайно встречает своего бывшего одноклассника, застенчивого и чудаковатого Гордо. Цепь нежданных встреч и загадочных событий приводит к тому, что всплывает страшная тайна из далекого прошлого Саймона и Гордо. Робин начинает подозревать, что не так уж хорошо знает любимого мужа.

Не терпится узнать, какие сюрпризы Гордо приготовил для семейной пары? Чтобы увидеть развязку, рекомендуем смотреть фильм «Подарок» в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Китай, США, Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подарок»