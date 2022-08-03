Грехи прошлого становятся настоящим. Джейсон Бейтман, Джоэл Эдгертон и Ребекка Холл в режиссерском дебюте Джоэла Эдгертона.



Молодые супруги Саймон и Робин счастливы в браке и наконец переезжают в новый дом. Вскоре после новоселья глава семейства случайно встречает своего бывшего одноклассника, застенчивого и чудаковатого Гордо. Цепь нежданных встреч и загадочных событий приводит к тому, что всплывает страшная тайна из далекого прошлого Саймона и Гордо. Робин начинает подозревать, что не так уж хорошо знает любимого мужа.



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