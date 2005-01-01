Подальше от тебя (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, In Her Shoes
Драмы, Комедии125 мин18+
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Сюжет
Мэгги Феллер - безбашенная любительница дискотек и свободной жизни. Она вынуждена поселиться у своей сестры, которая работает адвокатом и не позволяет себе никаких лишних шалостей. Отношения между двумя родственницами портятся, когда Мэгги уводит у сестры парня и затаскивает его в постель…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Тони
Коллетт
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- Актриса
Ширли
Маклейн
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- КААктриса
Кэндис
Аззара
- КХАктёр
Кен
Ховард
- Актриса
Брук
Смит
- ДЭАктёр
Джерри
Эдлер
- ФБАктриса
Франсин
Бирс
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- ДУСценарист
Дженнифер
Уайнер
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- КФПродюсер
Кэрол
Фенелон
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ММХудожник
Майкл
МакКоул
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ККМонтажёр
Крэйг
Китсон
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- МАКомпозитор
Марк
Айшем