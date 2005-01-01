Подальше от тебя
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Подальше от тебя

Подальше от тебя (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, In Her Shoes
Драмы, Комедии125 мин18+

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Сюжет

Мэгги Феллер - безбашенная любительница дискотек и свободной жизни. Она вынуждена поселиться у своей сестры, которая работает адвокатом и не позволяет себе никаких лишних шалостей. Отношения между двумя родственницами портятся, когда Мэгги уводит у сестры парня и затаскивает его в постель…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подальше от тебя»

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