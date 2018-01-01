Wink
Фильмы
Под ударом
Актёры и съёмочная группа фильма «Под ударом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Под ударом»

Режиссёры

Николай Саркисов

Режиссёр

Актёры

Стивен Дорфф

Stephen Dorff
АктёрCash
Даррен Манн

Darren Mann
АктёрJett Boykins
Дрю Старки

Drew Starkey
АктёрTanner Van Holt
Элизабет Ризер

Elizabeth Reaser
АктрисаSusan
Ава Капри

Ava Capri
АктрисаKeaton Carmichael
Дональд Фэйсон

Donald Faison
АктёрMr. Stewart
Саид Тагмауи

Saïd Taghmaoui
АктёрClaude
Адам Карст

Adam Karst
АктёрRami Elbahri
Карруче Тран

Karrueche Tran
АктрисаJade
Дрю Шейд

Drew Scheid
АктёрBrian

Сценаристы

Дэвид МакКенна

David McKenna
Сценарист

Продюсеры

Коллин Кэмп

Colleen Camp
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Александр Дасевич

Актёр дубляжа
Никита Моисеев

Актёр дубляжа
Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Анастасия Портная

Актриса дубляжа

Художники

Меган Спац

Megan Spatz
Художница
Ник Морган

Nik Morgan
Художник

Монтажёры

Марк Сэнгер

Mark Sanger
Монтажёр

Композиторы

Майкл Брук

Michael Brook
Композитор