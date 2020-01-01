Под ударом (фильм, 2020) смотреть онлайн

Джетт – энергичный 18-летний парень, сын звезды боeв без правил Кэша Бойкинса. Он хочет стать таким же крутым мастером, как его отец, и поэтому берет у него уроки. Но при ближайшем рассмотрении эта ситуация далека от семейной идиллии. После тренировки Джетт уходит в свой маленький домишко присматривать за младшим братом, а Кэш уезжает в свой особняк. У него давно другая семья, а на детей и бывшую жену ему наплевать. Почему же Джетт до сих пор верит в отца?

