Под ударом (фильм, 2020) смотреть онлайн

Под ударом
8.22020, Embattled
Боевик, Драма112 мин18+

О фильме

Джетт – энергичный 18-летний парень, сын звезды боeв без правил Кэша Бойкинса. Он хочет стать таким же крутым мастером, как его отец, и поэтому берет у него уроки. Но при ближайшем рассмотрении эта ситуация далека от семейной идиллии. После тренировки Джетт уходит в свой маленький домишко присматривать за младшим братом, а Кэш уезжает в свой особняк. У него давно другая семья, а на детей и бывшую жену ему наплевать. Почему же Джетт до сих пор верит в отца?

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под ударом»