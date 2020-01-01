Под ударом (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Джетт – энергичный 18-летний парень, сын звезды боeв без правил Кэша Бойкинса. Он хочет стать таким же крутым мастером, как его отец, и поэтому берет у него уроки. Но при ближайшем рассмотрении эта ситуация далека от семейной идиллии. После тренировки Джетт уходит в свой маленький домишко присматривать за младшим братом, а Кэш уезжает в свой особняк. У него давно другая семья, а на детей и бывшую жену ему наплевать. Почему же Джетт до сих пор верит в отца?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НСРежиссёр
Николай
Саркисов
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ДМАктёр
Даррен
Манн
- ДСАктёр
Дрю
Старки
- Актриса
Элизабет
Ризер
- АКАктриса
Ава
Капри
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- АКАктёр
Адам
Карст
- КТАктриса
Карруче
Тран
- ДШАктёр
Дрю
Шейд
- ДМСценарист
Дэвид
МакКенна
- Продюсер
Коллин
Кэмп
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- МСХудожница
Меган
Спац
- Художник
Ник
Морган
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- МБКомпозитор
Майкл
Брук