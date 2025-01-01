Фильм Почтарь

О фильме
Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Разенков
- Актёр
Алексей
Розин
- АМАктёр
Александр
Мичков
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Полина
Агуреева
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- Актриса
Наталья
Суркова
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- Актёр
Александр
Петров
- МПСценарист
Михаил
Петухов
- АРСценарист
Андрей
Разенков
- НКСценарист
Наталья
Коткова
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ЮКПродюсер
Юрий
Крестинский
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- ЛТХудожница
Людмила
Трапезникова
- ЕВХудожница
Елена
Власова
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- ВТХудожник
Владимир
Трапезников
- АДХудожник
Ади
Данциг
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев