Почтарь
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Почтарь

Фильм Почтарь

2025, Почтарь
Драма, Детектив12+
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О фильме

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.

Почтарь покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почтарь»