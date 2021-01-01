Плюшевый Бум!
Wink
Детям
Плюшевый Бум!
7.62021, Плюшевый Бум!
Мультфильмы, Приключения68 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Плюшевый Бум! (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всe идeт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

Плюшевый Бум! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плюшевый Бум!»

Всё