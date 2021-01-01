Плюшевый Бум! (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всe идeт не по пла�ну, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!



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