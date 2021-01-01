7.62021, Плюшевый Бум!
Мультфильмы, Приключения68 мин6+
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Плюшевый Бум! (мультфильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всe идeт не по пла�ну, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- ИКРежиссёр
Илья
Куприянов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- АБАктриса
Александра
Борисова
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ММАктриса
Марианна
Мокшина
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Сергей
Жуков
- ЭЖАктёр
Энджел
Жуков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ТБСценарист
Татьяна
Белова
- АКСценарист
Александр
Ким
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ЕЧПродюсер
Елена
Чиркова
- НКПродюсер
Надежда
Кузнецова
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов