Плюс один (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.42008, Плюс один
Мелодрама, Комедия97 мин18+
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О фильме
Маше немного «за тридцать», она литературный переводчик и полностью погружена в свою серьезную работу. Маша уже давно живет замкнуто, общаясь с окружающими только по мере необходимости. Специфика работы, природная скромность, да еще и неудачный роман, — этих причин было достаточно, чтобы Маша замкнулась в своем маленьком мирке….
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ОБРежиссёр
Оксана
Бычкова
- Актриса
Мадлен
Джабраилова
- ДСАктёр
Джетро
Скиннер
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- МОАктёр
Максим
Осипенко
- ЮМАктриса
Юлия
Милана
- ОБСценарист
Оксана
Бычкова
- Продюсер
Елена
Гликман
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ИГОператор
Иван
Гудков