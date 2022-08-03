Плюс один
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Плюс один

Плюс один (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.42008, Плюс один
Мелодрама, Комедия97 мин18+

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О фильме

Маше немного «за тридцать», она литературный переводчик и полностью погружена в свою серьезную работу. Маша уже давно живет замкнуто, общаясь с окружающими только по мере необходимости. Специфика работы, природная скромность, да еще и неудачный роман, — этих причин было достаточно, чтобы Маша замкнулась в своем маленьком мирке….

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb