Планкетт и Маклейн (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.21999, Plunkett & Macleane
Боевик, Драма97 мин18+
О фильме
Разорившийся английский аристократ Джеймс Маклейн знакомится с безработным простолюдином Уиллом Планкеттом. Мужчины решают объединиться и заняться грабежом. Разбойники преуспевают, пока на их пути не появляется прекрасная племянница прокурора.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал, Драма
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Джейк
Скотт
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
Роберт
Карлайл
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Кен
Стотт
- Актёр
Алан
Камминг
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Томми
Флэнаган
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- БМАктёр
Бен
Миллер
- НФАктёр
Ноэль
Филдинг
- СРСценарист
Селвин
Робертс
- РУСценарист
Роберт
Уэйд
- НПСценарист
Нил
Пёрвис
- ЧМСценарист
Чарльз
Маккьюэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- РХПродюсер
Руперт
Харви
- ДФПродюсер
Джонатан
Финн
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг