Планкетт и Маклейн
Wink
Фильмы
Планкетт и Маклейн

Планкетт и Маклейн (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.21999, Plunkett & Macleane
Боевик, Драма97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Разорившийся английский аристократ Джеймс Маклейн знакомится с безработным простолюдином Уиллом Планкеттом. Мужчины решают объединиться и заняться грабежом. Разбойники преуспевают, пока на их пути не появляется прекрасная племянница прокурора.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планкетт и Маклейн»