Планкетт и Маклейн (фильм, 1999) смотреть онлайн

Разорившийся английский аристократ Джеймс Маклейн знакомится с безработным простолюдином Уиллом Планкеттом. Мужчины решают объединиться и заняться грабежом. Разбойники преуспевают, пока на их пути не появляется прекрасная племянница прокурора.

