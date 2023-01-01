Питомец Юрского периода. Утерянная тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фантастическая сказка о девочке и ее бабушке, которые пытаются вернуть маленького динозавра к его сородичам. Венди — единственный ребенок в семье, но на Рождество ее ждет неожиданная новость. Ее родители взяли на праздники из приюта мальчика Кертиса, который, к тому же, отправился вместе с ней в гости к бабушке Тадрине, живущей в лесном доме. У Венди и Тадрины есть секрет: каждое полнолуние неподалеку открывается портал, откуда выходит стая динозавров. Но очередная такая прогулка заканчивается трагедией для детеныша тираннозавра, который не успевает вернуться к родителям. Теперь Венди, Кертису и Тадрине приходится присматривать за малышом месяц, в то время как диковинным зверем начинает интересоваться местная банда преступников.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
- РБРежиссёр
Райан
Беллгардт
- КХРежиссёр
Крис
Хойт
- СПАктриса
Софи
Проктор
- МКАктёр
Майлс
Каррин-Мур
- ЛМАктёр
ЛаРонн
Марзетт
- РМАктёр
Раджзаи
Мур
- КЖАктриса
Кэролайн
Жозефин Райт
- ДПАктёр
Дрю
Поллок
- РФАктёр
Райан
Френсис
- ККАктриса
Келси
Картрайт
- ДГАктёр
Дэвид
Грейсон
- КМАктёр
Калеб
М. Фрэнк
- КХСценарист
Крис
Хойт
- ЖМСценарист
Жерар
Миллер
- КХПродюсер
Крис
Хойт
- ДМПродюсер
Джош
Маккэми
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЭСМонтажёр
Энди
Суонсон