Питомец Юрского периода. Утерянная тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастическая сказка о девочке и ее бабушке, которые пытаются вернуть маленького динозавра к его сородичам. Венди — единственный ребенок в семье, но на Рождество ее ждет неожиданная новость. Ее родители взяли на праздники из приюта мальчика Кертиса, который, к тому же, отправился вместе с ней в гости к бабушке Тадрине, живущей в лесном доме. У Венди и Тадрины есть секрет: каждое полнолуние неподалеку открывается портал, откуда выходит стая динозавров. Но очередная такая прогулка заканчивается трагедией для детеныша тираннозавра, который не успевает вернуться к родителям. Теперь Венди, Кертису и Тадрине приходится присматривать за малышом месяц, в то время как диковинным зверем начинает интересоваться местная банда преступников.





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