Питомец Юрского периода. Утерянная тайна
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Детям
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна

Питомец Юрского периода. Утерянная тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

8.62023, The Adventures of Jurassic Pet: The Lost Secret
Приключения, Семейные80 мин12+
Венди и ее бабушка спасают маленького динозавра, застрявшего в мире людей

Сюжет

Фантастическая сказка о девочке и ее бабушке, которые пытаются вернуть маленького динозавра к его сородичам. Венди — единственный ребенок в семье, но на Рождество ее ждет неожиданная новость. Ее родители взяли на праздники из приюта мальчика Кертиса, который, к тому же, отправился вместе с ней в гости к бабушке Тадрине, живущей в лесном доме. У Венди и Тадрины есть секрет: каждое полнолуние неподалеку открывается портал, откуда выходит стая динозавров. Но очередная такая прогулка заканчивается трагедией для детеныша тираннозавра, который не успевает вернуться к родителям. Теперь Венди, Кертису и Тадрине приходится присматривать за малышом месяц, в то время как диковинным зверем начинает интересоваться местная банда преступников.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питомец Юрского периода. Утерянная тайна»

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