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Пингвин нашего времени

Пингвин нашего времени (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Пингвин нашего времени
Комедия, Триллер88 мин18+

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О фильме

Молодая немка Виня одержима идеей найти своего возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В поисках Андрея она приезжает на Крайний Север России. Случайность ли, что на своем пути она встречает таинственного миллионера Всеволода Старыча, одержимого странными и даже опасными идеями?…

Страна
Германия, Россия
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвин нашего времени»