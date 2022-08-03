Молодая немка Виня одержима идеей найти своего возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В поисках Андрея она приезжает на Крайний Север России. Случайность ли, что на своем пути она встречает таинственного миллионера Всеволода Старыча, одержимого странными и даже опасными идеями?…

