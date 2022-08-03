Пингвин нашего времени (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Пингвин нашего времени
Комедия, Триллер88 мин18+
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О фильме
Молодая немка Виня одержима идеей найти своего возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В поисках Андрея она приезжает на Крайний Север России. Случайность ли, что на своем пути она встречает таинственного миллионера Всеволода Старыча, одержимого странными и даже опасными идеями?…
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ШКРежиссёр
Штефан
Кромер
- ЛХАктриса
Люси
Хайнце
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Антон
Пампушный
- ЕБАктёр
Евген
Баль
- МСАктриса
Мария
Семенова
- ЕЛАктриса
Елена
Ласкавая
- АСАктёр
Александр
Слободяник
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- СГАктёр
Сергей
Греков
- ДНСценарист
Даниэль
Ноке
- Продюсер
Алексей
Гуськов
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МГАктриса дубляжа
Моника
Госсманн
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ВСХудожник
Владимир
Савутьков
- ВБХудожник
Василий
Бартенев
- МПХудожник
Максим
Панов
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ШКМонтажёр
Штефан
Крумбигель
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс
- ЮГКомпозитор
Юрий
Гуржий
- СВКомпозитор
Симон
Вахорн