Биография

Елена Ласкавая – российская актриса и режиссер родилась в феврале 1965 года в казахстанском городе Семей, переименованном в 2007 в Семипалатинск. Талантливый педагог и основатель собственной школы речи и ораторского искусства в Москве. Является членом СТД России и почетным работником культуры столицы. Артистические данные достались Елене по наследству. И дед девочки, и ее отец – создатель знаменитого «Арлекина» – были театральными режиссерами. Елена успешно освоила две творческие профессии. В 1989 году она получила диплом актерского факультета старейшего театрального вуза России – ленинградского института имени Н. К. Черкасова. Через 8 лет она вышла из стен Щукинского училища дипломированным режиссером театра. В течение последующих 2-х лет Ласкавая продолжила образование в аспирантуре института имени Щукина по специальности «педагог по сценической речи». Актриса замужем и имеет единственную дочь Лизу. Елена играла на театральных подмостках Таганки и в труппе театра имени К.С. Станиславского. За сыгранные роли Ласкавая удостаивалась многочисленных премий и благодарственных писем. В конце 90-х Елена занялась преподавательской деятельностью, чем занимается и в настоящее время. Первую кинематографическую роль актриса получила в 1997 году. Среди известных работ Ласкавой в кино – фильмы «Любовник», «Мамочки» и сериалы «Каменская», «Я лечу», «Пенелопа», «Адаптация».