Пила 6 (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, Saw VI
Ужасы, Триллер86 мин18+
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О фильме
Специальный агент Страм мертв, и нет никаких сомнений в том, что детектив Хоффман является продолжателем дела маньяка Конструктора. Но когда ФБР садится ему "на хвост", Хоффман вынужден вновь начать Игру, наконец-то расставляющую все точки над i…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Тобин
Белл
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- Актёр
Марк
Ролстон
- БРАктриса
Бетси
Расселл
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- ПААктёр
Питер
Аутербридж
- АКАктриса
Афина
Карканис
- СЛАктриса
Саманта
Лемоул
- ТХАктриса
Танедра
Ховард
- ММАктёр
Марти
Моро
- ПМСценарист
Патрик
Мелтон
- МДСценарист
Маркус
Данстэн
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- КБМонтажёр
Карл
Беро
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер