Пила 6
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Пила 6

Пила 6 (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, Saw VI
Ужасы, Триллер86 мин18+

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О фильме

Специальный агент Страм мертв, и нет никаких сомнений в том, что детектив Хоффман является продолжателем дела маньяка Конструктора. Но когда ФБР садится ему "на хвост", Хоффман вынужден вновь начать Игру, наконец-то расставляющую все точки над i…

Страна
США, Канада, Австралия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 6»