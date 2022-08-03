Пила 6 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Специальный агент Страм мертв, и нет никаких сомнений в том, что детектив Хоффман является продолжателем дела маньяка Конструктора. Но когда ФБР садится ему "на хвост", Хоффман вынужден вновь начать Игру, наконец-то расставляющую все точки над i…

