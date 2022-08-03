Пила 5 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Один из последователей маньяка-убийцы Пилы, Марк Хоффман, следуя заветам своего кровавого гуру, готовит очередную смертельную головоломку. Тем временем агент Страм начинает догадываться о связи Хоффмана с Пилой. Теперь Хоффману придется выйти на новую охоту и уничтожить все ниточки, ведущие к нему...

