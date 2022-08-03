Пила 5 (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Saw V
Ужасы, Криминал88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Один из последователей маньяка-убийцы Пилы, Марк Хоффман, следуя заветам своего кровавого гуру, готовит очередную смертельную головоломку. Тем временем агент Страм начинает догадываться о связи Хоффмана с Пилой. Теперь Хоффману придется выйти на новую охоту и уничтожить все ниточки, ведущие к нему...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэкл
- Актёр
Тобин
Белл
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- СПАктёр
Скотт
Паттерсон
- БРАктриса
Бетси
Расселл
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актёр
Марк
Ролстон
- Актёр
Карло
Рота
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- ЛГАктриса
Лора
Гордон
- ПМСценарист
Патрик
Мелтон
- МДСценарист
Маркус
Данстэн
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ГХПродюсер
Грегг
Хоффман
- ОКПродюсер
Орен
Каулз
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГКХудожник
Грэхэм
Касвелл
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер