Пила 5
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Пила 5

Пила 5 (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Saw V
Ужасы, Криминал88 мин18+

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О фильме

Один из последователей маньяка-убийцы Пилы, Марк Хоффман, следуя заветам своего кровавого гуру, готовит очередную смертельную головоломку. Тем временем агент Страм начинает догадываться о связи Хоффмана с Пилой. Теперь Хоффману придется выйти на новую охоту и уничтожить все ниточки, ведущие к нему...

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 5»