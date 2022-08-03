Пила 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.62005, Saw II
Ужасы, Криминал88 мин18+
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О фильме
Жестокий маньяк по кличке Пила снова взялся за свое ужасное ремесло. На этот раз вместо двух людей, он запирает в комнате смерти сразу восемь человек. Теперь никак не связанные друг с другом незнакомцы вынуждены вступить в игру сумасшедшего убийцы, ставками в которой будут их жизни…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- Актёр
Тобин
Белл
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- ДУАктёр
Донни
Уолберг
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- ФДАктёр
Фрэнки
Джи
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- БМАктриса
Беверли
Митчелл
- УБАктёр
Уил
Берд
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- ДЛСценарист
Даррен
Линн Боусман
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер