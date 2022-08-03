Жестокий маньяк по кличке Пила снова взялся за свое ужасное ремесло. На этот раз вместо двух людей, он запирает в комнате смерти сразу восемь человек. Теперь никак не связанные друг с другом незнакомцы вынуждены вступить в игру сумасшедшего убийцы, ставками в которой будут их жизни…



