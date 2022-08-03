Пила 2
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Пила 2

Пила 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.62005, Saw II
Ужасы, Криминал88 мин18+

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О фильме

Жестокий маньяк по кличке Пила снова взялся за свое ужасное ремесло. На этот раз вместо двух людей, он запирает в комнате смерти сразу восемь человек. Теперь никак не связанные друг с другом незнакомцы вынуждены вступить в игру сумасшедшего убийцы, ставками в которой будут их жизни…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 2»