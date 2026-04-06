Фильм Петрушка

О фильме
Талант есть, а смелости — нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждёт не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на всё ради звёздного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит… ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость обнажает правду и помогает Пете победить свои слабости. В погоне за мечтой и любовью, Петя должен найти в себе силы, чтобы выполнить детское обещание и обрести самого себя.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ПВРежиссёр
Павел
Воронин
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Стася
Милославская
- Актёр
Виктор
Логинов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ИКАктёр
Иван
Кукуев
- ЮКАктёр
Юрий
Катаев
- ННАктёр
Никита
Недосек
- ЕБАктриса
Елена
Балабанова
- ИКАктёр
Игорь
Кулачко
- Актёр
Гарик
Харламов
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- ЕДСценарист
Егор
Дмитрюков
- Продюсер
Максим
Рогальский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- ДБПродюсер
Диана
Бузуркиева
- БКОператор
Борис
Кирисенко